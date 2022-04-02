/689738/وفاة-والد-نائب-حلوان-عرفه-صالح-والعزاء-غدا-بالمعصرة-البلد

توفى اليوم السبت والد النائب عرفه صالح نائب حلوان فيما يقام العزاء غدا بعد صلاة العشاء - المعصره البلد – حلوان.

دوت الخليج وتقدم نواب البرلمان خالص العزاء والمواساة للنائب عرفه صالح، داعين الله أن يلهمه الصبر والسلوان ويتقبل من الفقيد صالح العمل وأن يجعل الله معه النور أنيسًا وصاحبًا حتى جنات النعيم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة والد نائب حلوان عرفه صالح ..والعزاء غدًا بالمعصرة البلد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.