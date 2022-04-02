/689710/حلا-شيحة-تسامح-من-ظلمها-ورزان-مغربي-تستعيد-طفولتها-أول-يوم-رمضان-في-حياة-النجوم

شارك عدد من النجوم جمهورهم ومتابعيهم اليوم السبت احتفالهم بأولى أيام شهر رمضان 2022 على طريقتهم الخاصة.

دوت الخليج يرصد احتفال النجوم في أول يوم رمضان

حلا شيحة

حرصت الفنانة حلا شيحة على مشاركة متابعيها وجمهورها احتفالها بشهر رمضان المبارك ونشرت صورة لها بالحجاب عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت على الصورة قائلة: “أُشهدك يا ربى فى أول ليلة فى رمضان أنى أحب الخير لكل الناس من كل قلبي وبتمنى لهم السعادة وراحة البال والقبول فى شهرك الكريم، وأُشهدك أمام كل أحبابى فى مصر والوطن العربي”.

وأضافت: “أنى سامحت من ظلمنى ومن أساء لى بقصد أو بدون قصد وأسألهم أمامك يا الله إن أسأت لأحد بقصد أو بدون قصد أن يسامحونى ويدعو لى بالخير.. هذا شهر فضيل شهر تتنزل فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار فعشان نستقبل هذا الشهر مفيش أجمل من التسامح والتغافل والدعاء فهى أجمل بداية فى أجمل شهر".

رزان مغربي

أما الفنانة اللبنانية رزان مغربي نشرت صورة لها بفانوس رمضان ومجموعة من العرائس الشهيرة والمرتبطة بشهر رمضان لتستعيد بها ذكريات الطفولة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات.

وعلقت رزان مغربي على الصور قائلة: "رمضان كريم أحلى شهر بالسنة بتذكر كل تفاصيله وأنا صغيرة صوم صلاة قران آذان مدفع اللهم إنى لك صمت فتوش ماما وشوربة تيتا والحلو بعد الفطار والفوازير ونيللى وشريهان والمسلسلات والمسحراتى و لما بابا يفيقني لاتسحر”.

وتابعت: “وأنا نص نايمة رمضان الخير والصدقة وإطعام يتيم وجده يدبح وتيتا تعمل كنافة بالقشطة.. رمضان بيذكرنى بخيرى الايام الحلوة أيام طعمها سكر ذكريات العيلة واللمة والتمر والفانوس والزينة أيام بترجع مع قدوم رمضان ما تنسوا الخير والزكاة والتراويح”.

واختتمت كلامها: “رمضان حلو وين ما كنا وكيف ما تغيرت الدنيا وكيف ما لفينا و سافرنا.. مشتاقة للذكريات ولعيلتى بلبنان و لندن و اصحابى وتفاصيل كتير بس مبسوطة بعيلتى الصغيرة الكبيرة بمصر و كل العالم لأنه انا كمان بفضل ربنا سبحانه و تعالى قدرت كون جزء من رمضان و ذكرياته لناس كتير عن طريق البرامج و الجوايز والمسلسلات.. رمضان كريم".

مها أحمد

ومن جانبها هنأت الفنانة مها أحمد، متابعيها وجمهورها بحلول شهر رمضان الكريم، ونشرت صورة لها وهى تحمل الفانوس وعلقت عليها : “كل سنة وانتم طيبين رمضان كريم".

أما الفنانة شيرين رضا فاكتفت بنشر صورة لها بعباءة رمضانية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليها قائلة: “رمضان كريم على الجميع".

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سمية الخشاب

أما الفنانة سمية الخشاب ففاجئت جمهورها ومتابعيها بنشرها تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: “بتذاكروا في الصيام والله أبطال، نفسي في رمضان المذاكرة تتسلسل زي الشياطين كده عشان صياحكم بيأثر فيا”.