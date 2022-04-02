/689734/تشكيل-مانشستر-سيتي-الرسمي-أمام-بيرنلي-فى-الدوري-الإنجليزي

يستعد فريق مانشستر سيتي لمباراته اليوم السبت، أمام نظيره بيرنلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

بيرنلي مانشستر سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً ، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كتالي:

فى حراسة المرمي ايدرسون

فى خط الدفاع:، كانسيلو، لابورت، اكي، والكر

فى خط الوسط:، جندوجان، رودري، دي بروين، جريليتش، فودين.

فى خط الهجوم:ورحيم ستيرلينج.

نتيجة مباراة ساوثامبتون ومانشستر سيتي:

حقق مانشسر سيتي الفوز على ساوثامبتون برباعية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الدور ربع نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

افتتح رحيم ستيرلينج سجل النهديف في المباراة، في الدقيقة الثانية عشر، وعاد ساوثامبتون بالتعادل في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

بدأ الشوط الثاني بين الفريقين، والذي دخله مانشستر سيتي بكل قوة وعزم على تحقيق الفوز، ليضرب بالثاني في الدقيقة الـ 62 بأقدام كيفين دي بروين، والثالث من فيليب فودين في الـ 75، والرابع من رياض محرز في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء.

نتيجة مباراة كريستال بالاس وإيفرتون:

انتهت أحداث مباراة كريستال بالاس وإيفرتون، بنتيجة أربع أهداف دون رد، لصالح بالاس، في لقاء جمع بين الفريقين في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حاول مانشستر سيتي بتسجيل هدف الفوز بالمباارة، طوال أحداث اللقاء، ولكن كريستال بالاس ينجح في إيقاف طووفان السيتي بملاعب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، فيما يحتل كريستال بالاس المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.