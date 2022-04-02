/689732/أول-تعليق-من-البرلمان-على- حذف-مشاهد-زنا-المحارم-من-مسلسل--دنيا-تانية

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام بمجلس الشيوخ،أنه يثمن التعاون المحترم و الراقي بين الرقابة على المصنفات و المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وذلك بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وتم إذاعتها بالتحايل، وأكد على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.

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جاء ذلك فى تصريح له مؤكدا على أن هذا التعاون يثبت أن المؤسسات تتعاون و تتكامل للحفاظ على الذوق العام و هذا أمر يستحق التقدير و الثناء.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر وقف الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وتم إذاعتها بالتحايل، وأكد على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.

جاء ذلك بناء على شكوى عاجلة مقدمة من الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الذي أكد أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل، ولكن قناة النهار تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة.

أول تعليق من البرلمان على حذف مشاهد زنا المحارم من مسلسل " دنيا تانية "

وأكد المجلس التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض.

وأضاف المجلس أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.