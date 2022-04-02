مصرع شاب صدمه قطار بمركز فرشوط بقنا

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، بعد أن صدمه قطار بمدينة فرشوط شمالي قنا.

دوت الخليج

تلقى اللواء مسعد أبو سكين ، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع حمادة رشاد عبد الرشيد ، 25 عاما، مقيم شارغ المعهد الديني بفرشوط، بعد أن صدمه قطار.

نقل الجثمان الى مستشفى نجع حمادي

تم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق أخر تمكنت الأجهزة الامنية بقنا، اليوم، من ضبط المتهم بقتل شاب بعد إصابته بطلقات نارية، بالقرب من محطة قوص شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى قوص المركزي، لشاب مصاب بطلقات نارية وتوفي على إثرها، وبعد نقل الشاب تبين أنه يدعى علاء. م 38 عاما، تلقى طلقات نارية أدت إلى مصرعه.

وضبطت الأجهزة الأمنية بقوص مصطفى.م،36 عاما بتهمة مقتل الشاب، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق أخر لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرين في حادث تصادم عدد من السيارات ببعضها بطريق مطروح الساحلي ناحية مدينة العلمين الجديدة

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي 3 جثث هامدة و20 مصابًا إثر حادث تصادم عدد من السيارات بطريق مطروح أمام العلمين الجديدة.

وجاءت أسماء المتوفين إثر الحادث وهم: أشرف أحمد مرسي (26 سنة - قنا) جثة هامدة، ومحمد أحمد مرسي (31 سنة - قنا) جثة هامدة، وإبراهيم عبد الله احمد (23 - قنا) جثة هامدة.

بينما أصيب في الحادث: حمدي أحمد حامد (٢١ سنة - قنا)، ومحمد جمال محمد (٣٤ سنة - قنا)، وإبراهيم محمد إبراهيم (٢٥ سنة - قنا)، وأكرم محمد أحمد (24 سنة - قنا)، وأحمد ناصر محسب (١٧ - قنا)، وأحمد محمد أحمد رجب (٢٠ - قنا)، وسعيد خلف أبو نوفل (٢٣ سنة - قنا)، وجلال أبو اليزيد محمد (30 سنة - سوهاج)، وأحمد عطا أبو الوفا (23 سنة - قنا)، وهيثم سليم علي (29 سنة - قنا)، وإسلام جمعة عبد الفتاح (18 سنة - قنا) كما أصيب في نفس الحادث: محمد بخيت أحمد (21 سنة - قنا)، وأحمد جاد حمدي (37 سنة - قنا)، ومحمد عريان محمد (31 سنة - قنا)، ومحمد بهيج عبد الستار (29 سنة - قنا)، وأيمن يونس أحمد (19 سنة - قنا)، ووليد أيمن علي (17 سنة - قنا)، ومحمد السيد محمد (23 سنة - قنا)، وإبراهيم موسى إبراهيم (20 سنة - قنا)، وجميعهم مصابون بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.