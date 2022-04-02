جامعة جنوب الوادي تفوز بـ«أفضل تصميم يراعي الأمان» في رالي السيارة الكهربائية

كشف الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، حصول فريق جامعة جنوب الوادي المشارك في منافسات رالي السيارات الكهربائية بشرم الشيخ على أفضل تصميم يراعى الأمان في إطار المنافسات التي أقيمت بمشاركة ٢٤ فريقًا من ٢٤ جامعة مصرية.

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وقال رئيس الجامعة، أن السيارة الكهربائية من نسبة مكون محلي كبير، موضحا أن الفريق يتكون من أكثر من 60 طالبًا وطالبة اكتسبوا مهارات كبيرة في مجال صناعة السيارة الكهربائية

كما شهد الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ختام فعاليات التدريب بالنسخة الرابعة لنموذج محاكاة الجامعة المصرية والمقدم لشباب أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى بأشراف الدكتوره نجوى الهوارى المنسق العام للنموذج والذي بدأت فعالياته فى بداية شهر مارس وانتهت بمحاكاة حقيقية لمجلس الجامعة .

وبدأت فعاليات الحفل بفيلم تسجيلى وثائقي يعرض ما تم خلال فترة التدريب من ندوات وورش عمل وأنشطة مختلفة. عرض عده المتدربين بالنموذج محاكاة حقيقية لمجلس الجامعة من خلال جلستين مارس فيهما المتدربون أدوار أعضاء مجلس الجامعة فى مناقشة بعض المقترحات والقضايا والتى صدّق بالموافقة على تفعيل الغالبية منها الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة،ثم انتهت الفعاليات بتكريم الزملاء المتدربين، والسادة المدربين واللجنة المنظمة.

وقدمت الدكتورة نجوى الهوارى المنسق العام للنموذج الشكر للدكتور رئيسالجامعة ونائبه الدكتور أحمد كمال نصارى على دعمهما الكبير لإعادة تنفيذ فكرة المحاكاة .

كما وجهت رسالة شكر للسادة المدربين اساتذة وعمداء الكليات المختلفة لجهودهم اثناء التدريب بالنموذج وكذلك فريق عمل النموذج من اللجنة المنظمة. حضر الختام من السادة المُدربين الدكتور خالد سعد القاضى عميد كلية الإعلام، والدكتور عبدالله جاد الرب بكلية الحقوق. كما شارك فى إدارة وتقديم فعاليات اليوم الختامى من اللجنة المنظمة الدكتور طه محمود خضر من خريجي النسخة الثالثة بنموذج المحاكاة