حفيظ دراجي : يجب أن تكون مصرياً حتي تتحمل خسارة بطولة أفريقيا ومباراة التأهل لكأس العالم

/689725/حفيظ-دراجي--يجب-أن-تكون-مصريا-حتي-تتحمل-خسارة-بطولة-أفريقيا-ومباراة-التأهل-لكأس-العالم

كشف حفيظ دراجي المعلق الجزائي،عن مباراة ليفربول أمام واتفورد، حيث سخر أثناء تعليقه من منتخب مصرومحمد صلاح قائد الفراعنة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال حفيظ دراجي : يجب أن تكون مصرياً حتي تتحمل خسارة بطولة أفريقيا وتخسر مباراة التأهل لكأس العالم في أقل من شهر

وسجل دييجو جوتا الهدف الأول لنادى ليفربول أمام واتفورد فى المباراة التى تجمعهما على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، بعد نهاية فترة التوقف الدولي للمنتخبات بسبب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

الجدير بالذكر أن حقق ليفربول الفوز على نوتينجهام فورست بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

نجح ليفربول من تحقيق الفوز في لقاء صعب على الفريق، أمام نوتينجهام فورست، في غياب الدولي المصري محمد صلاح بسبب الإصابة.

سجل ديجو جوتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة والسبعون من عمر اللقاء، من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق كوستاس تسيميكاس إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ديوجو جوتا بلمسة سحرية وضعت الكرة داخل الشباك.

تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جوميز، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، تشامبرلين.

خط الهجوم: إليوت، جوتا، فيرمينو.

محمد صلاح أمام برايتون بالدوري

فيعد هدف محمد صلاح الذي أحرزه من ركلة جزاء هو الهدف رقم 2000 في تاريخ ليفربول، ليكون هدف مميز في تاريخ الريدز.

ولم يكتفي الفرعون المصري بذلك بل وحطم أرقام أساطير ليفربول بتسجيله أكثر من 20 هدف في أربع مواسم من أصل خمسة مع ليفربول