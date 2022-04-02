مسلسل مين قال الحلقة 1.. أحمد داش في صراع مع والده

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل مين قال الحلقة الأولى

مسلسل مين قال الحلقة 1

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل مين قال؟، التي عرضت عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية بالفنان الشاب أحمد داش الذي يجسد شخصية شريف وهو الطالب في الصف الثالث الثانوي والمهتم بمجال إدارة الأعمال.

وتظهر أسرته ينتظرون ظهور نتيجة الثانوية العامة آملين مجموع يسمح له بدخول كلية هندسة، لكنه في نفس الوقت يظهر “داش” خارج البيت يهتم ببيع المنتجات عبر الإنترنت، ثم يعود إلى المنزل لتستقبله عائلته بالتهاني بسبب حصوله على مجموع يسمح له بدخول كلية الهندسة.

مسلسل مين قال الحلقة الأولى

ومن جانبه يظهر شريف بملامح عدم الرضا ويخبرهم أنه لا يريد دخول كلية الهندسة فهو يريد دخول مجال إدارة الأعمال، وذلك أدى إلى دخوله في جدال مع والده الذي يظهر في شخصيته الفنان جمال سليمان حيث يرى بأن كلية الهندسة هي الأصلح له.

ليجبره والده بعد ذلك على غلق الصفحة التي يبيع من خلالها المنتجات، ثم في اليوم التالي يذهب شريف “أحمد داش” مع والده الذي يحاول إقناعه بإدارة الأعمال، وانتهى النقاش بأن والده دائمًا يختار له الطريق الصحيح لكنه لن ليجبره على هذا الطريق.

أحمد داش مسلسل مين قال

ثم يواجه شريف صدمة عندما يعود للمنزل الذي يجد فيه والده اشترى له أدوات كلية الهندسة وبدأ دفع مصاريف الجامعة الخاصة به، وسنرى خلال الأحداث المقبلة كيف سيتعامل شريف مع ضغط والده المستمر عليه.

وتعرض شاشة قناة mbc مصر الفضائية مسلسل مين قال؟!، الساعة التاسعة مساءً، ويعرض أيضًا عبر منصة شاهد vip، ويشارك في البطولة كلا من جمال سليمان، وأحمد داش، ونادين، أميرة أديب وديانا هشام، وهنا داود، والمسلسل من إخراج نادين خان وتأليف مريم نعوم.

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يذكر أن أحمد داش شارك مؤخرًا في بطولة فيلم أبو صدّام الذي نافس به ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي برفقة الفنان محمد ممدوح.