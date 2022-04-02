/689737/بعد-تحديد-قيمتها-٨-معلومات-عن-زكاة-الفطر

حدَّد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1443 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

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وأوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

بعد تحديد قيمتها.. ٨ معلومات عن زكاة الفطر

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

وفيما يلي 8 معلومات عن زكاة الفطر:

1. زكاة الفطر: يجوز إخراجها نقودًا، وقيمة الحد الأدنى ١٥ جنيهًا عن الفرد ومن زاد فهو خير له.

2. الفقير الذي لا يملك قوت يومه لا تجب عليه زكاة الفطر.

3. لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد.

4. زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته.

5. لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد.

6. لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.

7. زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة.

8. زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث.