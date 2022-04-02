بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وبنك التعمير والاسكان:ندوة للتثقيف بالشمول المالي

في إطار فاعليات وأنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع بنك التعمير والاسكان ندوة للتثقيف بالشمول المالي استهدفت ٧٠ سيدة بقرية جردو بمركز اطسا محافظة الفيوم ، وذلك ضمن القري المستهدفة بمشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي والذي ينفذه المجلس القومي للمرأة . وقد شملت الندوه توضيح مفهوم الشمول المالي وأهميته ، و الإشارة الي المميزات والخدمات التي يقدمها بنك التعمير والاسكان لعملاء الشمول المالي وخاصة المرأة كفتح الحسابات بدون حد ادني للرصيد ، و بدون مصاريف منح بطاقات ميزة مدفوعة مقدما ، وفتح محافظ فلوسي فون بالبطاقة وبدون مصاريف ، و منتج "توفير مصرية" للمرأة ، كما تم فتح باب المناقشة والرد علي كافة الاستفسارات الواردة من السيدات بالندوة ، فضلا عن استخراج بطاقات كارت ميزة للسيدات الراغبات خلال الندوة.

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