المجلس القومي للمرأة يشارك في الدورة التأسيسية التاسعة لأعضاء النيابة الجدد

شارك المجلس القومى للمرأة فى الدوره التأسيسية التاسعه لأعضاء النيابه العامه الجدد، والتى نظمها معهد البحوث الجنائية والتدريب ، بهدف التعريف بدور المجلس فى مناهضه جرائم العنف ضد المرأة، وذلك بحضور كل من الاستاذة ولاء سليم الباحثة القانونية بمكتب شكاوى المرأة، والمستشار أحمد السعيد مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب، و الدكتورة نهى صبرى الدكتوره بالأمانة العامه للصحه النفسيه.
وقد افتتح الدورة كل من الأستاذة ولاء سليم و المستشار أحمد السعيد بالترحيب بالأعضاء الجدد، والتحدث عن بروتوكول التعاون مابين المجلس والمعهد فى مجال تدريب اعضاء النيابات.
و استعرضت الأستاذة ولاء سليم دور المجلس ، موضحة اختصاصات مكتب الشكاوى، و تصنيفات عمله ، والخدمات التى يقدمها المكتب .
فيما قامت الدكتورة نهى صبرى بمناقشة كيفيه التعامل مع سيكولوجية المراه المعنفه، والضوابط الواجب مراعاتها عند التحقيق فى قضايا العنف ضد المرأة، لما لها من خصوصيه.
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