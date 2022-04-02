المجلس القومي للمرأة يشارك في الدورة التأسيسية التاسعة لأعضاء النيابة الجدد

شارك المجلس القومى للمرأة فى الدوره التأسيسية التاسعه لأعضاء النيابه العامه الجدد، والتى نظمها معهد البحوث الجنائية والتدريب ، بهدف التعريف بدور المجلس فى مناهضه جرائم العنف ضد المرأة، وذلك بحضور كل من الاستاذة ولاء سليم الباحثة القانونية بمكتب شكاوى المرأة، والمستشار أحمد السعيد مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب، و الدكتورة نهى صبرى الدكتوره بالأمانة العامه للصحه النفسيه.

وقد افتتح الدورة كل من الأستاذة ولاء سليم و المستشار أحمد السعيد بالترحيب بالأعضاء الجدد، والتحدث عن بروتوكول التعاون مابين المجلس والمعهد فى مجال تدريب اعضاء النيابات.

و استعرضت الأستاذة ولاء سليم دور المجلس ، موضحة اختصاصات مكتب الشكاوى، و تصنيفات عمله ، والخدمات التى يقدمها المكتب .

فيما قامت الدكتورة نهى صبرى بمناقشة كيفيه التعامل مع سيكولوجية المراه المعنفه، والضوابط الواجب مراعاتها عند التحقيق فى قضايا العنف ضد المرأة، لما لها من خصوصيه.