تفسير مصطلح «حلل كـ عالم» بمناهج رابعة ابتدائى

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وجاء بالمنشور: "حلل كعالم، تفتكروا معناها إيه كمصطلح يُطبق فى منهج الصف الرابع الابتدائى؟ وتلميذ فى رابعة ابتدائى هيحلل كعالم إزاى؟".
وأجاب المنشور على السؤال بأن هذا المصطلح يُعبر عن مجموعة من الأنشطة تعتمد على تركيز التلاميذ، حيث يطلب منهم المعلم قبل بدء النشاط التوصل لنقاط محددة أو تعريف محدد أو إيجاد علاقة سببية بين شيئين، وتعتمد هذه الأنشطة على تقديم فيديو أو نص.
وأضاف: "علشان كدا ممكن تلاقى فى بعض أنشطة حلل كعالم التلميذ ممكن يضع دوائر أو خطوط حول بعض الجمل والعبارات أو يظللها بألوان مختلفة علشان يقدر يربط بين سبب ونتيجة".
ويستهدف نظام التعليم الجديد 2.0، الذى وصل للصف الرابع الابتدائى هذا العام الدراسى 2021/ 2022، الانتقال من المنهج السطحى إلى الفهم، ومن التلقين إلى تنمية المهارات، كما تستهدف الامتحانات فى هذا النظام قياس نواتج التعلم ومدى استفادة الطلاب من المناهج الجديدة والتفاعل معها، إضافة إلى تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب.
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