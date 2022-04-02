تفسير مصطلح «حلل كـ عالم» بمناهج رابعة ابتدائى

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، منشورا لشركة Discovery Education، يفسر مصطلحا متداولا فى مناهج الصف الرابع الابتدائى بنظام التعليم الجديد "2.0"، وهو "حلل كعالم".





وجاء بالمنشور: "حلل كعالم، تفتكروا معناها إيه كمصطلح يُطبق فى منهج الصف الرابع الابتدائى؟ وتلميذ فى رابعة ابتدائى هيحلل كعالم إزاى؟".

وأجاب المنشور على السؤال بأن هذا المصطلح يُعبر عن مجموعة من الأنشطة تعتمد على تركيز التلاميذ، حيث يطلب منهم المعلم قبل بدء النشاط التوصل لنقاط محددة أو تعريف محدد أو إيجاد علاقة سببية بين شيئين، وتعتمد هذه الأنشطة على تقديم فيديو أو نص.

وأضاف: "علشان كدا ممكن تلاقى فى بعض أنشطة حلل كعالم التلميذ ممكن يضع دوائر أو خطوط حول بعض الجمل والعبارات أو يظللها بألوان مختلفة علشان يقدر يربط بين سبب ونتيجة".

ويستهدف نظام التعليم الجديد 2.0، الذى وصل للصف الرابع الابتدائى هذا العام الدراسى 2021/ 2022، الانتقال من المنهج السطحى إلى الفهم، ومن التلقين إلى تنمية المهارات، كما تستهدف الامتحانات فى هذا النظام قياس نواتج التعلم ومدى استفادة الطلاب من المناهج الجديدة والتفاعل معها، إضافة إلى تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب.

وتعتبر Discovery Education، هى شركة رائدة على مستوى العالم فى مجال المحتوى الرقمى المعتمد على معايير للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، حيث تعمل على إحداث نقلة نوعية فى مجال التدريس والتعلم، من خلال كتب دراسية رقمية ووسائط متعددة حاصلة على أفضل الجوائز فى مجالها، إضافة إلى مساهمتها فى التطوير المهنى وبناء أكبر مجتمع للتعلم المهنى من نوعه، وتُعد هذه الشركة واحدة من الشركاء المميزين لبنك المعرفة المصرى، الذى يتيح المعرفة مجاناً لجميع المصريين.