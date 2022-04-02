عاجل.. الأعلى للإعلام: حذف مشاهد زنا المحارم من مسلسل «دنيا تانية»

جدة - نرمين السيد - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وتم إذاعتها بالتحايل، وأكد على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.





جاء ذلك بناء على شكوى عاجلة مقدمة من الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الذى أكد أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل، ولكن قناة النهار تحايلت وأذاعت الحلقة التى تتضمن المشاهد المحذوفة. وأكد المجلس، وفقا لبيان صحفى، التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أى مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض. وأضاف المجلس، أنه لن يتوانى فى تطبيق المعايير التى يتضمنها الكود الإعلامى المعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة فى قانونه حال المخالفة التى تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت فى المخالفات.

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