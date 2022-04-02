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/689728/الصحة-المتوسط-اليومي-لحالات-الإصابة-بفيروس-كورونا-بلغ-559-إصابة-و-8-حالات-وفاة

ضمن مستجدات الموقف الوبائي خلال الأسبوع الماضي

02:38 م - السبت 2 أبريل 2022

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، أن المتوسط اليومي لعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، بلغ 559 حالة، ويأتي ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات التي تقوم الوزارة باجرائها طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما بلغ المتوسط اليومي للوفيات خلال نفس الفترة 8 حالات يوميا.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المتوسط اليومي لأعداد المتعافين من فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، بلغ 565 متعافيًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا منذ بداية الجائحة وحتى الآن بلغ 438458 متعافيًا.

الصحة: المتوسط اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 559 إصابة.. و 8 حالات وفاة

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

الصحة: متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 565

يذكر أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن، بلغ 32 مليونًا و 563 ألفًا و 52 من المحصنين بالكامل بجرعتي اللقاح.

وتناشد الوزارة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.