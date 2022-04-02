/689724/تشريح-جثة-رضيعة-تناولت-مادة-سامة-بمدينة-الحسينية-في-الشرقية

قامت نيابة الحسينية، بانتداب الطب الشرعى من اجل تشريح جثة طفلة رضيعة عمرها 6 أشهر، تناولت مادة سامة على اثرها اتناولت انفاسها الاخيرة وماتت.

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ياتي هذا الامر بعد ان تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بشأن وفاة هذه الطفلة حيث تم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت امر النيابة.

تشريح جثة رضيعة تناولت مادة سامة بمدينة الحسينية في الشرقية

تسبب حادث تصادم على الطريق الزراعى أسوان / القاهرة بين سيارة أجرة و"توك توك في مصرع شخص واصابة ثمانية اشخاص اخرين .

مصرع وإصابة 9 اشخاص بسبب حادث تصادم على الطريق الزارعي أسوان القاهرة

جدير بالذكر تلقى مرفق إسعاف أسوان اخطار يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة كبود ومركبة "توك توك" على الطريق الزراعى بمنطقة الشديدة شمال مركز أسوان، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

كما تبين أن الحادث نتج عنه مصرع شخص وإصابة 8 ، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم نقل جثة المتوفى للمشرحة تحت تصرف النيابة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.