/689720/بعد-وقف-الأعلى-للإعلام-عرضه-القصة-الكاملة-لأزمة-مسلسل-ليلى-علوي-وعلاقته-بزنا-المحارم

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ قليل وقف الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية للفنانة ليلى علوي بسبب عدم حصول العمل على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية.

دوت الخليج يرصد قصة مسلسل ليلى علوي “دنيا تانية”

وقف مسلسل دنيا تانية الحلقة الأولى

جاء قرار وقف الحلقة الأولى من المسلسل بسبب عدم حصول العمل على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية بجانب عرضه بالتحايل.

وأكد بيان المجلس الأعلى للإعلام على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها، مشاهد تتعلق بزنا المحارم، وذلك بناء على شكوى عاجلة مقدمة من الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية.

المجلس الأعلى للإعلام ومسلسل ليلى علوي

وأكد الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل ولكن قناة النهار الفضائية تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة التي تتعلق بزنا المحارم.

ومن جانبه أكد المجلس الأعلى للإعلام، على التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض، وأنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه.

وأضاف أنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.

مسلسل دنيا تانية الحلقة الأولى

كانت الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية شهدت احتفال ليلى علوي بعيد ميلاد نجلها الصغير المدلل وتظهر ليلى عز العرب في شخصية والدتها، ثم يدور حديث بين ليلى علوي ووالدتها عن شقيقتها التي تجسد شخصيتها الفنانة مي سليم، والتي تعيش في لندن.

اقرأ أيضًا

مسلسل دنيا تانية الحلقة الأولى.. إدمان نجل ليلى علوي وخيانة زوجها

ومن جانبه يظهر زوج ليلى علوي الذي يلعب دوره الفنان فراس سعيد ومعه صديقتها التي تعمل لديه في الشركة وهي الفنانة وفاء صادق، ويعلق على ملابس شقيقتها مي سليم ولكن تستنكر ليلى علوي حديثه، ويتضح أيضًا أن أحد أبنائها يتعاطى المخدرات دون علمها.

وتتوالى الأحداث ويتم إرسال رسالة إلى ليلى علوي لتذهب إلى أحد الفنادق حتى تكتشف خيانة زوجها لها وكانت الصدمة كبيرة حيث اكتشفت أنه يخونها مع شقيقتها لتنتهي الحلقة الأولى.