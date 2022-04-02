يلتقي الزمالك مع بيراميدز الأربعاء المقبل في الساعة التاسعة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الطرفين في الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب جدول الدوري المصري

الأهلي 28 نقطة

بيراميدز 26 نقطة

الزمالك 25 نقطة

سموحة 23 نقطة

فيوتشر 19 نقطة

البنك الأهلي 18 نقطة

فاركو 17 نقطة

المصري 16 نقطة

إنبي 15 نقطة

سيراميكا كيلوباترا 14 نقطة

الاتحاد السكندري14 نقطة

الجونة 14 نقطة

طلائع الجيش 14 نقطة

غزل المحلة 3 نقطة

المقاولون العرب11 نقطة

إيسترن كومباني10 نقاط

مصر امقاصة 9 نقاط

الإسماعيلي8 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والزمالك

يتواجد الزمالك في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد بيراميدز في الوصافه برصيد 26 نقطة، من أصل 11 مباراة لكلا الطرفين.

تنقل قنوات أون تايم سبورت أحداث مباريات الدوري المصري، بتقنية عالية الـ اتش دي، وبمجموعة من أبرز المعلقي في مصر.

الزمالك بإفريقيا

يتواجد الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا برفقة كلا من الوداد الرياضي المغربي، وبترو أتليتيكو، وسجرادا الأنجولي، في المجموعة الرابعة، والتي ودع فيها أبناء ميت عقبه البطولة بعد الفشل في تحقيق بطاقة التأهل إلى الدور الربع نهائي.

وعلى الجانب الأخر يتواجد بيراميدز في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أهلي طرابلس، والصفاقسي التونسي، وزاناكو، في المجموعة الأولى من البطولة.

بيراميدز بالكونفدرالية

نجح بيراميدز من حصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد حصد المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين على أهلي طرابلس صاحب الصدارة.

ويتبقى لبيراميدز مباراة وحيده في بطولة كأس الكونفدرالية بدور المجموعات، أمام زاناكو بالقاهرة، في الثالث من أبريل القادم، على ملعب 30 يونيو.