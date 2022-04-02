مسلسل انحراف الحلقة 1.. روجينا تقتل حبيبها بدم بارد وتسعى للتريند

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دوت الخليج يكشف أحداث مسلسل انحراف الحلقة 1

مسلسل انحراف الحلقة 1

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل انحراف أحداث صادمة ومشوقة حيث بدأت الحلقة بالدكتور عاصم الذي يلعب دوره الفنان أحمد فؤاد سليم وهو ملطخًا بالدماء، ويدخل قسم شرطة وفي يده سكين ويعترف للشرطي بقتله لزوجته، أما الإعلامية إنجي علي فتستضيف الطبيبة النفسية حور علوان وهي روجينا.

ومن جانبه اعترف الدكتور عاصم بدوافع قتل زوجته “فيروز الشربيني” نتيجة مشاكل عائلية، وطالب بتدخل طبيبته النفسية حور علوان في التحقيق لمساعدته ونرى من خلال تطور الأحداث أن قتله بدافع خيانتها له، وظهرت روجينا تتحدث عن أسباب حالة الاكتئاب السائدة في المجتمع، وبعد خروجها من الاستوديو تتلقى مكالمة هاتفية من مساعدتها ويزو التي تخبرها أن ردودها كانت إيجابية.

مسلسل انحراف الحلقة الأولى

وتقول روجينا لمساعدتها التي تجسد دورها الفنانة ويزو: “أنا عايزة مصر كلها ميبقاش وراها غير شتيمتي أنا عايزة ابقى تريند انهارده”، ثم تقابل صديقتها سارة وهي الفنانة ندى عادل ليتحدثا عن التريند وتؤكد حور على أهميته.

أما الفنان أحمد صفوت والذي يجسد شخصية “شريف” يجلس برفقة هناء والدة ابنته والمحامي لتحديد مهام الاهتمام بطفلتهما بعد الانفصال، وأثناء قيادته للسيارة يرى سارقًا ينتشل حقيبة سيدة أمام عينيه ليقوم بمطاردته، وكانت ابنته معه في السيارة، فشعرت بذعر مما أدى لانزعاجها لتغيير وجهتهما سمحت الفرصة لها بالهروب منه والعودة لوالدتها.ا

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ومن جانبه رجل الأعمال طلعت يقع في أزمة مالية بسبب انسحاب شركائه من مشروع كومباوند جديد كما يجمعه قصة حب مع الطبيبة حور التي تطالبه بالمقابلة بعيدًا عن أعين الناس، لحل مشاكله.

وتعطيه روجينا قرص مهديء، وتعترف له بكرهها الشديد له، ثم يتضح بعد ذلك أنه سم، ثم تقتله بمسدسه الخاص وكأنه انتحر من تلقاء نفسه لتنتهي الحلقة بمشهد صادم وغامض وينتظر الجمهور تفاصيل الحلقة الجديدة.