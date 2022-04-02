السفير المصري في بنما يلتقي نائبة وزيرة الخارجية البنمية

التقى السفير ياسر الشواف، سفير مصر في بنما سيتي، بنائبة وزيرة الخارجية البنمية “مارتا جوردون”، حيث ركز اللقاء على تناول مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تدعيم للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية.
من جانبها أكدت نائبة وزير الخارجية البنمية على ضرورة العمل نحو تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وبنما، وذلك في ضوء الثقل الإقليمي التي تتمتع به مصر، مبرزة سعي بلادها إلى الاحتفاظ بعلاقات شراكة قوية ودائمة مع مصر في كافة المجالات.
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