الرعاية الصحية: 3 منشآت صحية تابعين للهيئة ببورسعيد تحصل على الاعتماد طبقًا...

هيئة الرعاية الصحية: خلال 9أشهر فقط منذ صدور المعايير المحدثة GAHAR لعام2021 ... (28) منشأة طبية يتم اعتمادها بمحافظة بورسعيد

الدكتور أحمد السبكي يثمِّن كافة الجهود المبذولة للوصول بمنشآت هيئة الرعاية الصحية إلى أعلى مستويات الجودة العالمية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن اعتماد 3منشآت صحية بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد اجتيازهم معايير الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR 2021، والمعترف بها على المستوى الدولي من منظمة الإسكوا العالمية، وهم «وحدة صحة أسرة العرب»، و«وحدة صحة أسرة 5000 وحدة»، و «مركز طب أسرة "الدكتور/ محمد مشالي» بمحافظة بورسعيد.

وأوضحت الهيئة، بعد اعتماد المنشآت الطبية الثلاث يصبح إجمالي المنشآت الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد 28 منشأة صحية بمحافظة بورسعيد، وتشمل وحدات ومراكز طب أسرة (شرق النوادي، الجوهرة، الكويت، شمال الحرية، حوض بدران، عثمان بن عفان، المناخ (٢)، بورفؤاد ثانِ، أم خلف، علي بن أبي طالب، سهل الطينة، الحي الإماراتي، القابوطي، بحر البقر القديمة، العلاج الطبيعي، الصفوة، العرب، عمر بن الخطاب، الصيدلانية/ سمر عبدالرحمن، المناخ(١)، فاطمة الزهراء)، وذلك إضافة إلى 4 مستشفيات تابعين للهيئة بمحافظة بورسعيد وهم "النصر التخصصي، الرمد التخصصي، الزهور، الحياة بورفؤاد".

وهنأ الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كتيبة العمل داخل «وحدة صحة أسرة العرب» و «وحدة صحة أسرة 5000 وحدة»، و «مركز طب أسرة الدكتور/ محمد مشالي»، لوصولهم لدرجة الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا).

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن بالغ سعادته لحصول 28 منشأة طبية على درجة الاعتماد المعترف به دوليًا من جمعية الإسكوا، وذلك خلال فترة لم تتعدى 9 أشهر منذ صدور معايير الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR 2021، وهو ما يعكس مطابقة المنشآت الطبية لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.