عاجل- الأرصاد تعلن درجات حرارة ثانى أيام شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وبالنسبة لحركة الرياح، يتوقع أن يكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مشمس على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 31 17

الإسكندرية 27 17

وادى النطرون 29 16

طنطا 31 17

شبين الكوم 31 17

دمنهور 29 17

بلطيم 27 16

مطروح 25 15

السلوم 29 15

سيوة 31 15

بورسعيد 24 16

دمياط 24 15

الزقازيق 31 17

المنصورة 31 17

الإسماعيلية 31 16

السويس 31 16

العريش 25 14

رفح 25 14

رأس سدر 32 17

نخل 31 17

نويبع 35 16

طابا 31 17

كاترين 30 08

الطور 34 16

شرم الشيخ 34 21

الغردقة 35 20

مرسى علم 33 20

الفيوم 37 17

بنى سويف 37 17

المنيا 37 18

أسيوط 38 19

سوهاج 38 19

قنا 39 19

الأقصر 40 20

أسوان 41 20

إدفو 41 20

أبو سمبل 39 19

الوادى الجديد 42 21

شلاتين 34 19

ابو رماد 34 19

حلايب 30 18

رأس حدربة 30 18