جامعة الملك سلمان تشارك فى تنظيم رالى السيارات الكهربائية

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، أوضح أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة تهدف إلى طرح برامج أكاديمية بينية مُتميزة فى مختلف المجالات العلمية، والتى تتسم بالتوازن بين المعارف والمهارات لخلق جيل جديد من الخريجين، ويكون لديهم القدرة على المُنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، مضيفًا أن الجامعة تعد واحدة من جامعات الجيل الرابع التى تهدف إلى خلق القيمة المُضافة بالترابط مع الصناعة والمجتمع المُحيط لإعلاء شعار "صنع فى مصر".

وتأتى مشاركة جامعة الملك سلمان الدولية فى تنظيم فعاليات رالى السيارات الكهربائية الرابع، ضمن أهداف واستراتيجية الجامعة نحو الاهتمام بصناعة السيارات الكهربائية، حيث تعمل الجامعة على طرح برامج أكاديمية مُتميزة فى هذا المجال الهام.

الجدير بالذكر أنه شارك فى المرحلة النهائية للرالى، 24 فريقًا من 24 جامعة مصرية والتى ضمت العديد من طلاب الجامعات المُشاركة ورجال الصناعة والإعلام، وقد انبثقت فكرة الرالى لأول مرة عام 2017 ضمن الخطة التنفيذية الأولى لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا (2014-2018)، وذلك ضمن محور تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين وإنتاج التكنولوجيا، وهى المبادرة التى دشنها وزير التعليم العالى والبحث العلمى.