الرعاية الصحية: اعتماد 3 منشآت ببورسعيد دوليا

جدة - نرمين السيد - وذلك بعد اجتيازها معايير الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR 2021، والمعترف بها على المستوى الدولى من منظمة الإسكوا العالمية، وهى «وحدة صحة أسرة العرب»، و«وحدة صحة أسرة 5000 وحدة»، و«مركز طب أسرة "الدكتور/ محمد مشالي» ببورسعيد.

وأوضحت الهيئة، فى بيان اليوم، أنه بعد اعتماد المنشآت الطبية الثلاث يصبح إجمالى المنشآت الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد 28 منشأة صحية بمحافظة بورسعيد، وتشمل وحدات ومراكز طب أسرة (شرق النوادى، الجوهرة، الكويت، شمال الحرية، حوض بدران، عثمان بن عفان، المناخ (2)، بورفؤاد ثانِ، أم خلف، على بن أبى طالب، سهل الطينة، الحى الإماراتى، القابوطى، بحر البقر القديمة، العلاج الطبيعى، الصفوة، العرب، عمر بن الخطاب، الصيدلانية/ سمر عبدالرحمن، المناخ (1) وفاطمة الزهراء).

وذلك إضافة إلى 4 مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة وهى "النصر التخصصى، الرمد التخصصى، الزهور، والحياة بورفؤاد".

وهنأ الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، كتيبة العمل داخل «وحدة صحة أسرة العرب» و«وحدة صحة أسرة 5000 وحدة»، و«مركز طب أسرة الدكتور/ محمد مشالى»، لوصولها لدرجة الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا).

وأعرب السبكى، عن بالغ سعادته لحصول 28 منشأة طبية على درجة الاعتماد المعترف بها دوليًا من جمعية الإسكوا، وذلك خلال فترة لم تتعد 9 أشهر منذ صدور معايير الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR 2021، وهو ما يعكس مطابقة المنشآت الطبية لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحى بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.