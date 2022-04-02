الاتحاد الرياضى للجامعات يطلق برنامج مسابقات التحدى

جدة - نرمين السيد - أطلق الاتحاد الرياضى للجامعات بالتعاون مع اتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية برنامج مسابقات التحدى، تحت شعار "قُم وأدِّ.. أنت قد التحدى"، من خلال تقديم 30 تحديًّا طوال شهر رمضان لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية.





ويُعرض البرنامج فى صورة حلقات على الصفحة الرسمية للاتحاد الرياضى المصرى للجامعات (https://www.facebook.com/eusf.org.eg/)، والصفحة الرسمية لاتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية (https://www.facebook.com/northAfricaFUS/)

وتتضمن كل حلقة سؤالاً فى الثقافة الرياضية، بجائزة مقدمة من الاتحاد الرياضى للجامعات يوميًّا قدرها 500 جنيه، بهدف تنمية عناصر اللياقة البدنية لدى الطلاب، وشغل واستثمار أوقات فراغهم فى أنشطة هادفة وبناءة، تنمى مهاراتهم البدنية، من خلال هذه المسابقات التى تمت إعدادها من جانب الخبراء والمتخصصين فى البرامج الرياضية والترويحية.

وتُقام المسابقات تحت إشراف الدكتور صبحى حسانين، رئيس اتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية، ونائب رئيس الاتحادين العربى والمصرى للرياضة الجامعية، والدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد الرياضى واتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية، وكابتن بهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور طه جمال، مسؤول المشاركة الرياضية بالاتحاد الرياضى للجامعات واتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية، وكابتن مينا منصور، إخصائى المشاركة الرياضية بالاتحاد الرياضى للجامعات.