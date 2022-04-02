ويُعرض البرنامج فى صورة حلقات على الصفحة الرسمية للاتحاد الرياضى المصرى للجامعات (https://www.facebook.com/eusf.org.eg/)، والصفحة الرسمية لاتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية (https://www.facebook.com/northAfricaFUS/)
وتتضمن كل حلقة سؤالاً فى الثقافة الرياضية، بجائزة مقدمة من الاتحاد الرياضى للجامعات يوميًّا قدرها 500 جنيه، بهدف تنمية عناصر اللياقة البدنية لدى الطلاب، وشغل واستثمار أوقات فراغهم فى أنشطة هادفة وبناءة، تنمى مهاراتهم البدنية، من خلال هذه المسابقات التى تمت إعدادها من جانب الخبراء والمتخصصين فى البرامج الرياضية والترويحية.
وتُقام المسابقات تحت إشراف الدكتور صبحى حسانين، رئيس اتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية، ونائب رئيس الاتحادين العربى والمصرى للرياضة الجامعية، والدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد الرياضى واتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية، وكابتن بهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور طه جمال، مسؤول المشاركة الرياضية بالاتحاد الرياضى للجامعات واتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية، وكابتن مينا منصور، إخصائى المشاركة الرياضية بالاتحاد الرياضى للجامعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الرياضى للجامعات يطلق برنامج مسابقات التحدى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.