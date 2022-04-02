/689713/اليوم-الذكرى-الثامنة-لرحيل-طه-بصري-لاعب-الزمالك-الأسبق

تحل اليوم السبت، الذكري الثانوية لوفاة طه بصري نجم الزمالك السابق وأحد رموزه على مدار تاريخه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقد توفي طه بصري في الثاني من إبريل عام 2014 فى عمر الـ68 عام بعد صراع مرير مع المرض.

الجدير بالذكر أن حصد العديد من الألقار والبطولات فى تاريخة مع القلعة البيضاء، ومن أبرزهها، لقب الدوري والكأس مرتين في فترة السبعينيات.

ويستضيف ملعب 30 يونيو اللقاء بين بيراميدز والزمالك، والذي يستأنف به الططرفين بعد نهاية الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والزمالك

يتواجد الزمالك في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد بيراميدز في الوصافه برصيد 26 نقطة، من أصل 11 مباراة لكلا الطرفين.

تنقل قنوات أون تايم سبورت أحداث مباريات الدوري المصري، بتقنية عالية الـ اتش دي، وبمجموعة من أبرز المعلقي في مصر.

الزمالك بإفريقيا

يتواجد الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا برفقة كلا من الوداد الرياضي المغربي، وبترو أتليتيكو، وسجرادا الأنجولي، في المجموعة الرابعة، والتي ودع فيها أبناء ميت عقبه البطولة بعد الفشل في تحقيق بطاقة التأهل إلى الدور الربع نهائي.

وعلى الجانب الأخر يتواجد بيراميدز في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أهلي طرابلس، والصفاقسي التونسي، وزاناكو، في المجموعة الأولى من البطولة.

بيراميدز بالكونفدرالية

نجح بيراميدز من حصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد حصد المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين على أهلي طرابلس صاحب الصدارة.

ويتبقى لبيراميدز مباراة وحيده في بطولة كأس الكونفدرالية بدور المجموعات، أمام زاناكو بالقاهرة، في الثالث من أبريل القادم، على ملعب 30 يونيو.