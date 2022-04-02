وفاة والدة خالد بيبو لاعب الأهلي السابق

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقدم النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، بخالص التعازي لخالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، في وفاة والدته.

حقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني

حقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ضرب محمد شريف بالهدف الثاني والتقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثانية والسبعين من عمر المباراة، من خلال علي معلول أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها محمد شريف بتسديدة من لمسة واحدة مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

أكد النادي الأهلي بالهدف الثالث في شباك المريخ السوداني في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر اللقاء، من خلال أحمد عبد القادر استغل خطأ من المدافع صلاح الدين نمر في تمرير الكرة ونجح في قطع الكرة والتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بشكل رائع في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

جاء هدف المريخ السوداني بهدف التعادل في الدقيقة الستين من عمر اللقاء، من خلال متابعة من هجمة منظمة للمريخ على الأهلي، ترتد من الشناوي وتصل لرمضان عجب ويسكنها الشباك بكل سهولة.

خاض النادي الأهلي في عهد موسيماني 23 مباراة إفريقية ، فاز في 15 مباراة ، وتعادل في 5 مباريات وخسر ثلاث مباريات ، الأولى ضد سيمبا التنزاني بهدف بعيد عن ملعبه، والثانية والثالثة ضد صن داونز بهدف دون رد في القاهرة، وجنوب إفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلى

ورفع الأهلي رصيده لـ7 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى، بفارق 3 نقاط خلف صن داونز الجنوب أفريقي المتصدر.

ويحتل الهلال السوداني المركز الثالث برصيد 4 نقاط قبل مباراته المصيرية ضد صن داونز.

الجدير بالذكر أن قد وافق الاتحاد الأفريقي علي تأجيل المباراة ٤٨ ساعه لتقام يوم ٣ ابريل بدلا من ١ حيث يشارك لاعبي الاهلي مع المنتخب في مباراته أمام السنغال يوم ٢٩ مارس .

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تعيين الزامبي جياني سيكازوي، حكمًا لمباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.