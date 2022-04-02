بعد انطلاق موسم رمضان 2022.. أسباب تأجيل مسلسل رانيا يوسف «عالم تاني»

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تفاجأ جمهور الفنانة رانيا يوسف خلال الساعات القليلة الماضية بتأجيل عرض مسلسلها الذي يحمل اسم عالم تاني والذي كان من المقرر أن تنافس به ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022.

دوت الخليج يكشف سر تأجيل مسلسل رانيا يوسف

تأجيل مسلسل رانيا يوسف

قررت الجهة المنتجة لمسلسل عالم تاني للفنانة رانيا يوسف، تأجيل عرضه نتيجة عدم انتهاء تصوير العمل خلال الأيام الماضية، حيث فضل صناع العمل عرض مسلسل عالم تاني خارج الماراثون الرمضاني.

ويشارك رانيا يوسف في بطولة مسلسل "عالم تاني" عدد من النجوم مثل فريال يوسف، نضال الشافعي، فراس سعيد، سميرة صدقي، صوفيا، تميم عبده، إلهام عبدالبديع ، ومروة عبد المنعم، وحسام فارس، وأيمن عزب، ومصطفى حشيش، وآخرين والعمل من إخراج عبدالعزيز حشاد، وتأليف إسلام يوسف.

مسلسل رانيا يوسف رمضان 2022

وتدور أحداث مسلسل عالم تاني حول فكرة “لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع”، حيث تتعرض رانيا يوسف التي تجسد شخصية نغم وتعمل عازفة البيانو لحادث يغير حياتها رأسا على عقب في أجواء من الإثارة والغموض والتشويق.

حيث تصل نغم بطلة العمل إلى مرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الاقنعة عن أقرب الناس إليها سواء كان زوج أو صديقة أو أخ، فتظهر أشبه بعصفورة تحارب وحوش، وخلال الأحداث نكتشف إذا كانت ستنجح في هزيمة الوحوش؟، وهذا التساؤل ستجيب عنه الأحداث.

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مسلسل عالم تاني

‎‎جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف كانت مشاركتها ضمن السباق الرمضاني الماضي لعام 2021، من خلال مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي شارك به مجموعة من النجوم ومنهم عمرو سعد والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وياسمين رئيس، ومصطفى شعبان وآخرين والمسلسل كان من إخراج أحمد خالد موسى.

وتنتظر أيضًا عرض الموسم الخامس والأخير من مسلسل الآنسة فرح المقرر عرضه عبر منصة شاهد الرقمية عقب الماراثون الرمضاني لعام 2022، ويشاركها في بطولة مسلسل الآنسة فرح عدد من النجوم ومنهم أسماء أبو اليزيد ومحمد كيلاني وأحمد مجدي وتامر فرج وعارفة عبد الرسول وآخرين.