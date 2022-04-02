/689715/ارتفاع-وانخفاض-تعرف-على-حالة-الطقس-خلال-الأسبوع-الأول-في-رمضان

تحدثت منار غانم، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت والذي يتزامن مع قدوم اول ايام رمضان، منوهة انه على مدار الاسبوع الماضي كان هناك ارتفاع في درجات الحرارة ، وذروة هذا الارتفاع هو اليوم السبت.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، مضيفة:” انه من المتوقع ان يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة لتسجل 36 درجة مئوية، منوهة انه على مدار اليومين القادمين الأحد والاثنين سوف نتنخفض الحرارة لتسجل 32 و 33 مئوية، لترتفع بعد ذلك درجات الحرارة مرة اخرى بداية من الثلاثاء وتصل الى 36 درجة مئوية ولكن لن نشعر بهذه الدرجات مثلما يحدث في فصل الصيف بسبب انخفاض الرطوبة”.

ارتفاع وانخفاض بدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأسبوع الأول لرمضان

ونوهت نار غانم، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، انه يوجد فارق كبير بين درجات الحرارة خلال فترات الليل والنهار وهذا الفارق يصل الى 15 درجة مئوية،، مضيفة:” فترات الليل ستكون باردة، خاصة في الاوقات المتأخرة.

شبورة ماائية على المسطحات الزراعية

كما حذرت منار غانم، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، من وجود شبورة مائية صباح الغد على المسطحات الزراعية والمائية الذي يجب الحذر منه اثناء السفر والذهاب مبكرا ، ثم تتلاشى هذه الشبورة مع ظهور أشعة الشمس.