هل تطعيم كورونا يفطر.. مفتي الجمهورية يجيب

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هل تطعيم كورونا يفطر.. تصدر هذا السؤال مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل، نظرا حلول شهر رمضان علينا غدا السبت، حيث صيام المسلمين وامتناعهم عن كل ما يفطر سوساء كانت اشياء مادية محسوسة او اشياء معنوية كالصوم عن المحرمات وغض البصر زغير ذلك من الامور.

هل تطعيم كورونا يفطر في رمضان

ونظرا لما مر به العالم من تداعيات فيروس كورونا وانتشاره في كافة ارجاء العالم، فتم اللجوء لاخذ اللقاحات من اجل تحصين مناعة الانسان تجاهه، وهو ما قامت الدولة المصرية عليه خلال الفترات الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم العمل على توفيره في كافة المحافظات والمراكز والقرى والنجوع عن طريق فرق طبية تجوب المحافظات من اجل تطعيم المواطنين.

هل تطعيم كورونا يفطر.. سؤال راود الكثيرين واثار اذهان العديد من المواطنين، ووللاجابة على هذا السؤال رد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، قائلا ان لقاح فيروس كورونا كالحقن في الوريد أو العضل، لا تفطر الصائمَ إذا أخذها في اي موضع في بدنه .

اخذ التطعيم سواء للتداوي أو التغذية أو التخدير لا يفطر

وتابع شوقي علام مفتي الجمهورية أن اخذ التطعيم سواء للتداوي أو التغذية أو التخدير لا يفطر لان شرط النقض في فريضة الصوم ان يصل الشيء الى الداخل في الجوف من منفذ مفتوح ظاهر حسا.

وعن حكم تلقي لقاح كورونا في صيام نهار رمضان ، قال شوقي علام مفتي الجمهورية مادة اللقاح التي يتم الحقن بها لا يتم وصولها للجوف وحتى بوصولها فانها لا تدخل مِن منفذ طبيعي مفتوح حسا مختتما:” وصول مادة اللقاح عن طريق النسام غير ناقض لفريضة الصوم.

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وحذرت وزارة الصحة من التهاون في الاخذ بالاجراءات الاحترازية لشأن تداعيات فيروس كورونا، وذلك نظرا لان شهر رمضان من الشهور الذي يكثر في الزيارات والخروجات من كافة المحافظات الامر الذي يمثل بيئة خصبة لانتقال الفيروس بشكل سهل بين المواطنين .