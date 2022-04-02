جامعة الملك سلمان الدولية تشارك في تنظيم رالي السيارات الكهربائية في نسخته...

شاركت جامعة الملك سلمان الدولية في تنظيم رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع في نسخته الرابعة، الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بحضور د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ود. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. محمد شعيره رئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية، ود. أشرف حسين رئيس الجامعة ولفيف من رؤساء الجامعات وعُمداء كليات الهندسة والمُهتمين بصناعة السيارات الكهربائية.

ومن جانبه، أوضح د. أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة تهدف إلى طرح برامج أكاديمية بينية مُتميزة في مختلف المجالات العلمية، والتي تتسم بالتوازن بين المعارف والمهارات لخلق جيل جديد من الخريجين، ويكون لديهم القدرة على المُنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مضيفًا أن الجامعة تعد واحدة من جامعات الجيل الرابع التي تهدف إلى خلق القيمة المُضافة بالترابط مع الصناعة والمجتمع المُحيط لإعلاء شعار "صنع في مصر".

وتأتي مشاركة جامعة الملك سلمان الدولية في تنظيم فعاليات رالي السيارات الكهربائية الرابع، ضمن أهداف واستراتيجية الجامعة نحو الاهتمام بصناعة السيارات الكهربائية، حيث تعمل الجامعة على طرح برامج أكاديمية مُتميزة في هذا المجال الهام.

الجدير بالذكر أنه شارك في المرحلة النهائية للرالي، ٢٤ فريقًا من ٢٤ جامعة مصرية والتي ضمت العديد من طلاب الجامعات المُشاركة ورجال الصناعة والإعلام، وقد انبثقت فكرة الرالي لأول مرة عام 2017 ضمن الخطة التنفيذية الأولى لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (2014 - 2018)، وذلك ضمن محور تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين وإنتاج التكنولوجيا، وهي المبادرة التي دشنها د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.