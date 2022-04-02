وزير الخارجية يلتقى رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة بالأمم المتحدة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، جيفري ساكس رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة بالأمم المتحدة ومركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا الأمريكية. يأتي اللقاء في ضوء حرص الرئاسة المصرية المقبلة للمؤتمر على التواصل مع كافة الأطراف المعنية بتغير المُناخ، وقد تم في هذا الصدد التباحث خلال اللقاء حول قضايا عمل المُناخ الدولي والتنمية المستدامة.

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