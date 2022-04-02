عاجل.. الصحة تعلن حصيلة إصابات فيروس كورونا الأسبوعية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، أن المتوسط اليومى لعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضى، بلغ 559 حالة، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما بلغ المتوسط اليومى للوفيات خلال نفس الفترة 8 حالات يوميا.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المتوسط اليومى لأعداد المتعافين من فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضى، بلغ 565 متعافيًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن إجمالى عدد المتعافين من فيروس كورونا منذ بداية الجائحة وحتى الآن بلغ 438458 متعافيًا.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

يذكر أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن، بلغ 32 مليونًا و 563 ألفًا و 52 من المحصنين بالكامل بجرعتى اللقاح.

وناشدت الوزارة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائى لفيروس كورونا المستجد، أولاً بأول، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

جدير بالذكر، أن الوزارة خصصت عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.