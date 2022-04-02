وزيرة البيئة: القيادة المصرية حريصة على خروج مؤتمر المناخ فى أفضل صورة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، والتى عقدتها وزارة البيئة خلال الفترة من 29 :31 مارس، لمناقشة خارطة الطريق للمؤتمر المناخ.

واستمعت الوزيرة إلى نقاط الاتفاق التى أسفرت عنها ورشة العمل والتحديات التى واجهت المشاركين، مؤكدة على أهمية الوصول لرؤية واضحة لخارطة الطريق للمؤتمر وحل التداخلات بين مجموعات العمل.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص مصر وقيادتها السياسية على خروج المؤتمر فى أفضل صورة ليكون أيقونة يتحدث عنها العالم فى التنظيم و التنفيذ وكافة الفعاليات، وهو ما تعمل عليه مصر خلال الفترة الحالية بالتعاون مع كافة الجهات المختصة.

واستعرضت وزيرة البيئة خارطة الطريق الخاصة بالإعداد لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، التى شملت كافة الأدوار وفرق العمل و المختصين، بالإضافة الى التنظيمات اللوجستية لضمان توفيره تجربة مميزة لكافة ضيوف مصر خلال المؤتمر.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أهمية استمرار النقاش حول كافة الترتيبات والاستعدادات المشتركة للوصول الى أفضل النتائج على أرض الواقع والاستفادة من التجارب السابقة لمؤتمرات المناخ، لتفادى أية سلبيات قد تظهر قبل أو أثناء المؤتمر وتحويلها إلى إيجابيات ومصالح مشتركة لجميع الأطراف ولصالح العمل البيئى عالميا، مؤكدة أن نتائج البعثة سيتم عرضها على اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والمعنية بالتحضير لمؤتمر المناخ.

وأشاد فريق عمل الأمم المتحدة بخارطة الطريق المصرية كونها شملت المحاور الفنية واللوجستية متمنية التوفيق لمصر بتنظميها لمؤتمر المناخ COP27.