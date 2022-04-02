مد مواعيد العمل بنفقى الأزهر خلال شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وأوضح فى بيان صحفى، أن حركة سير السيارات داخل النفقين يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل ويتم غلق النفقين اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا لإجراء أعمال الصيانة والنظافة.

وتابع: عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، حيث يستمر العمل بالنفقين خلال شهر رمضان دون توقف على مدار 24 ساعة حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال أيام الإجازات الأسبوعية.