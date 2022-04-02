ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة بإمبابة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وشنت محافظة الجيزة من خلال حى شمال الجيزة وشرطة المرافق وإدارات البيئة والطب البيطرى والتموين ومراقبة الصحة والأغذية بتنفيذ حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق بمنطقة إمبابة لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات. وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن ومقر إعداد وتعبئة وتوزيع لحوم ودواجن بشارع عبد الحميد محرم، متفرع من شارع السلام بإمبابة، وبحوزته 8 أطنان مقطعات لحوم ودواجن ودبروهات حيوانية بدون أى بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى ومخالفة للمعايير البيئية والصحية ويظهر عليها علامات الفساد والتغير فى الخواص الطبيعية ومعبأة داخل أكياس لتوزيعها على المطاعم والماركت والمحال تحت اسم شركة وعنوان مجهول، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية. تأتى الحملات التى تشنها المحافظة انطلاقا من دورها الرقابى للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدى لمحاولات الغش والتدليس.

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