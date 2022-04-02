السفارة المصرية فى موريشيوس تقيم ندوة للترويج للصادرات المصرية

جدة - نرمين السيد - حضر الحفل من الجانب الموريشى نائب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ونائب رئيس وسكرتير عام رئيس غرفة التجارة الموريشية ومسؤول بهيئة التنمية الاقتصادية EDB ولفيف من رجال الأعمال وكبار المستوردين فى موريشيوس.
هذا، وتم عرض فيديو ترويجى خلال الحفل ساهمت فى مادته الإعلامية والوثائقية المجالس التصديرية المختلفة التى تضمن عرض لمنتجات الشركات المصرية، وذلك لتعريف المجتمع الموريشى بامتلاك مصر لقاعدة صناعية متنوعة، كما تم تدشين مجموعة الصداقة "المصرية – الموريشية".
ومن جانبهم، أعرب كل من نائب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية عن ترحيبهما بهذه المبادرة الجديدة، حيث أشارا إلى حرصهما على تقديم جميع سُبل الدعم لها لكى تساهم فى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، فضلاً عن إنشاء مشروعات مشتركة وتعميق الروابط بين مجتمع الأعمال والترويج للاستثمارات المتبادلة.
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