مسجد الحسين يتزين لاستقبال المصلين (صور)

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جدة - نرمين السيد - وأوضح أن صلاة العشاء وصلاة التراويح تقام فى المسجد اليوم السبت، ثم تستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الفضيل وما بعده بإذن الله تعالى.
وتوجه الوزير وقيادات الوزارة وجميع العاملين بها وجميع محبى آل البيت بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على اهتمامه بتطوير مساجد آل البيت، وتوجيه بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه)، ليكون جاهزًا لأداء الشعائر فى الشهر الفضيل.
واختتم: "نسأل الله العلى العظيم أن يجزى الرئيس خير الجزاء، وأن يجعل هذا الشهر الكريم شهر خير ويمن وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".
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