تطوير التعليم: فرص عمل لخريجى المجمعات التكنولوجية بشركات كبرى

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتور أحمد الحيوى، الأمين العام للصندوق، وبحضور كل من: مديرى المشروعات والمجمعات التكنولوجية، المدير المالى والإدارى، مكتب الدعم الفنى، المكتب الإعلامى ومكتب التخطيط والمتابعة.





ووفقاً لبيان صحفى، اليوم السبت، قال الدكتور أحمد الحيوى، إن المجلس استعرض نتائج مشاركة المجمعات التكنولوجية بالفيوم وأسيوط وأبو غالب فى معرض Edu Tech Egypt 2022، الذى عقد خلال الفترة من 23 وحتى 24 مارس الماضى.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض زيارة شركة يازاكى اليابانية لمجمع الفيوم، استكمالاً لزيارتها السابقة، والتى تناولت الوقوف على وضع الموارد البشرية للمجمع وعدد الخريجين والتخصصات، إضافة إلى زيارة شركة "افيك إنترناشيونال" الصينية للمجمع أيضاً.

كما ناقش مجلس مشروعات التطوير بمجلس الوزراء، موقف الطلاب المنقطعين عن الحضور، والإجراءات المتبعة حيال فصل الطالب الذى يستمر فى الانقطاع عن الدراسة بعد توجيه إنذارين له، ووجه الدكتور أحمد الحيوى بتفعيل الموقع الإلكترونى للمجمع وإنشاء بريد إلكترونى خاص بالمجمع لكل طالب.

واستعرض المجلس أيضاً الانتهاء من تنفيذ برامج تدريب صناعى لطلاب مجمع أسيوط التكنولوجى بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بأسيوط، بواقع 100 ساعة فى مجال صيانة لف مواتير الكهرباء، و100 ساعة فى مجال أساسيات الكهرباء، و60 ساعة فى مجال الأثاث المعدنى، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ برامج تدريب صناعى: Arduino Level 2 - Arduino Level 1 - and IOT، لطلاب الفرقة الثانية بقسم تكنولوجيا المعلومات، بشركة Idea Space بالقرية الذكية، وكذا تنفيذ برامج تدريبية CNC للمدربين بقسم تكنولوجيا الميكانيكا بنفس الشركة.

واستكمل الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بأن المجلس استعرض التقرير الفنى لمشروعات الطلاب الممولة من أكاديمية البحث العلمى التى تم الانتهاء منها؛ لتقديمه للأكاديمية وفقاً لبروتوكول التعاون وذلك لضمان استمرار التعاون المشترك.

وقال الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن الاجتماع تناول أيضًا أعمال الامتحانات بمجمع الأميرية التكنولوجى، مشيراً إلى انتهاء جميع الأعمال المتعلقة بالدراسة والامتحانات لكل من الصفين الثانى والثالث بالمدرسة وجميع الفرق بالكلية، يوم الخميس الموافق 26/ 5/ 2022 المقبل.

وتناول الاجتماع أيضاً، ما تم بشأن تدريب طلاب مجمع الأميرية التكنولوجى، حيث تم تدريب عدد 55 طالباً من الفرقة الرابعة تخصصات كهرباء وميكانيكا، بكل من شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء وشركة المقاولون العرب لمدة أسبوعين، وجار اتخاذ إجراءات تدريب 55 طالباً بنفس التخصصات فى شركة صناعة السيارات ومهمات وسائل النقل لمدة أسبوعين أيضاً، إضافة إلى أنه جار اتخاذ إجراءات تدريب صيفى لنحو 40 طالباً من الفرقة الثالثة تخصصات كهرباء وميكانيكا، وحوالى 190 طالباً بالصف الثانى بالمدرسة، كما تم تنظيم زيارة ميدانية لطلاب الصف الثالث بالمدرسة تخصص ميكانيكا لشركة شمال القاهرة للكهرباء لمدة يومين.

وفى ختام الاجتماع، أعلن الدكتور أحمد الحيوى تعيين 10 من خريجى مجمع الأمريكية بالشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، لقيادة مترو الأنفاق والقطار الكهربائى، بعد اجتيازهم التدريبات اللازمة فى هذا الشأن، مشيراً إلى رغبة الشركة فى الحصول على بيانات الخريجين من سنوات سابقة لإجراء مقابلات معهم.

كما خاطبت شركة "أفيك الصينية" صندوق تطوير التعليم، لتنظيم اجتماع مع طلاب مجمع الأمريكية للتعريف بالشركة وترغيب الطلاب للتدريب والتعيين فيها.