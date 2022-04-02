/689711/عقوبة-الإفطار-فى-نهار-رمضان-تصل-لـ-6شهور-سجن-وغرامات-بالآلاف

جدل حول العقوبة بمصر ..وعقوبات رادعة بمختلف الدول العربية

بدأ نحو المليار ونصف مسلم على مستوى العالم صيام شهر رمضان الكريم، أحد أركان الدين الاسلامي الخمسة إلى جانب الشهادتين والصلاة والزكاة والحج،حيث يصاحب الشهر الكريم عدد من التقاليد والسُنن التى تعبر عن أجواءه بمختلف دول العالم وإن كانت صلاوة التروايح أبرزها والقيام والاعتكاف فى العشر الأواخر أيضا.

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وجراء الحرص الكامل من جموع المسلمين على الصيام وأداء فريضة الله على أرضه إلا أنه البعض قد يفطر منها لأسباب صحية ومنها لأسباب غير صحية ولكن توجد إشكالية ذات صلة مباشرة بعملية الإفطار بنهار رمضان وهو الجهر بهذا الإفطار أمام المجتمع والناس وهو ما يمثل جريمة كبيرة.

جدل مستمر حول عقوبة الجهر بالإفطار فى مصر خلال نهار رمضان

الجهر بالإفطار يمثل إشكالية كبيرة وفى مصر يحدث عليه جدل قانونى مع بداية الشهر الكريم من كل عام، حيث يرى البعض أن الجهر بالإفطار هو فعل فاضح فى الطريق العام ولابد من تطبيق القانون عليه وعقوباته الرادعة سواء من يجاهر بذلك أن من يساعد على ذلك أيضا سواء من فتح المطاعم أو الكافيهات والمقاهى وهناك من يرى أن الجهر بالإفطار اتهام ليس له أى سند بصحيح القانون المصرى وتمثل جريمة لا أصل ولا سند قانونى لها.

الجهر بالإفطار معالج تشريعيات بعدد من الدول العربية ولكن فى مصر لايزال الجدل بشأنه خاصة أنه على فترات ماضية كانت أجهزة الأمن تشن حملات على المقاهى وتلقى القبض على الفاطرين بنهار رمضان إلا أن النيابة العامة كانت تخلى سبيلهم خاصة أن عملية الضبط ليس لها أصل قانونى أو تشريعى وهو الأمر الذى تكرر فى عام 2016 وسبقه عام 2009 حيث كانت مثل هذه الحملات تلقى تأييد من البعض ومعارضة من البعض الأخر خاصة الحقوقيين .

الدول العربية تتصدى قانونا للجهر بالإفطار بنهار رمضان

الدول العربية ومنها الكويت تعاقب من يجهر بالفطار فى رمضان حيث تفرض الحكومة هناك غرامة 100 دينار وحبس شهر كامل، وأيضا الإمارات حددت الغرامة بحوالي 2000 درهم إماراتي وحبس شهر على ذمة التحقيق، والمملكة العربية السعودية يكلف المفطر عقوبة بالسجن والجلد، أما بالنسبة للأجانب فمصيره الترحيل الفوري عن أراضي المملكة، و المغرب: تصل عقوبة الإفطار علنا الى السجن لمدة تصل الى 6 أشهر مع غرامة مالية تصل الى 120 درهم مغربي، والمفطر فى نهار رمضان بالحيرين يواجه عقوبة السجن 3 شهور كاملة، وتونس: توجه السلطات تهمة " الإخلال بالأداب العامة " لكل شخص مفطر خلال شهر رمضان المبارك، والعراق: السجن لمدة 5 أيام، والأردن: عقوبة السجن لمدة شهر وغرامة 25 دينار وغيرها من الضرابط التى تقرها مختلف الدول العربية للحفاظ على تطبيق فريضة الصيام.