مسلسلات رمضان بطاولة مجلس الشيوخ ..أول تحرك قبل عرض الحلقات الأولى

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أكد المهندس هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تشديد الرقابة من جانب الدولة على الأعمال الفنية والدرامية التي سوف يتم بثها خلال شهر رمضان المُعظم، والتأكد من مراعاة القيم والتقاليد والأخلاق الحسنة في المسلسلات والبرامج المُقرر عرضها.

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وقال "العسال"، إن قيام المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، بتشكيل لجنة لمتابعة الأعمال الدرامية، وتقييمها وفقا لضوابط ومعايير حقوق الإنسان، خطوة هامة وذلك نظرًا للدور الهام الذي تقوم به الدراما التليفزيونية في تشكيل وعى الشعب المصري وتصحيح الأفكار المغلوطة من خلال تقديم محتوى هادف يتضمن رسالة ورؤية بعيدًا عن الإسفاف والتضليل ومحاولة نشر ثقافة العنف والبلطجة والانحطاط الأخلاقي.

النائب هاني العسال: تشكيل لجنة لتقييم الأعمال الدرامية في رمضان "خطوة هامة

وطالب عضو مجلس الشيوخ، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام القيام بدوره والتأكد من خلو الأعمال الفنية المعروضة من مشاهد تُحفز على العنف والكراهية سواء من المسلسلات أو البرامج، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأعمال الدرامية التي لا تلتزم بالقيم والعادات والتقاليد، والتي لم تراعي المعايير المهنية والأخلاقية وتخالف ميثاق الشرف الإعلامي.

ولفت "العسال"، إلى ضرورة التركيز على الأعمال الفنية التي تحارب الأفكار الإرهابية والمتطرفة، وإبراز البطولات الفردية والجماعية للأشخاص الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم، وذلك لكسب الانتماء وحب الوطن في قلوب الجميع وخاصةً الشباب لعدم استقطابهم من قِبل جماعات الشر ضد الوطن وأبناءه .