/689703/نائبة-بأول-أيام-رمضان-تطالب-البرلمان-بسرعه-مناقشة-قانون-ضرب-الزوجات

أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالدعم الكبير الذى تحظى به المرأة المصرية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تمثلت فى تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وإطلاق العديد من المبادرات التى تستهدف تقديم الرعاية الصحية للمرأة، فضلا عن إقرار العديد من التشريعات لحماية المرأة من العنف والحصول على حقوقها.

دوت الخليج

ودعت النائبة أمل سلامة إلى سرعة مناقشة وإقرار قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، لحماية المرأة من العنف، وينقذ الأسرة من التفكك، مؤكدة أن تغليظ العقوبة لا يقتصر على الزوج فقط بل على الزوجين.

وقالت أنها بصدد الانتهاء من مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق، يضمن حصول المرأة على النفقة بشكل عاجل وتوفير مسكن ملائم بما يحفظ للمرأة كرامتها وحقها فى العيش حياة كريمة.

جاء ذلك فى صالون "الأمل الثقافى" الذى استضافته النائبة أمل سلامة، وشهد مناقشات ثرية حول دعم وتمكين المرأة، والقضايا المجتمعية التى تشغل الرأى العام.

حضر الصالون الثقافى المهندس ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، والنائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، والنائبة فريدة الشوباشى، واللواء محمود خليفة المستشار العسكرى للأمين العام للجامعة العربية، والدكتور ثروت الخرباوى المفكر والخبير فى شئون الجماعات الإرهابية، والإعلامية سهير جودة، ود.حسام يونس رئيس لجنة الصحة بحزب الحرية المصرى، ود. نيفين بدار رئيس لجنة المنظمات الأهلية والإعلامى محمد زكريا رئيس لجنة الاتصال السياسى بحزب الحرية المصرى، والكاتب الصحفى محمد صلاح أمين لجنة الإعلام، والكاتب الصحفى أحمد أبو القاسم الأمين المساعد للجنة الإعلام، ونخبة من البرلمانيات وقادة الرأى فى مجال الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى.

نائبة بأول أيام رمضان تطالب البرلمان بسرعه مناقشة قانون ضرب الزوجات

وتحدث عدد من النائبات مؤكدين أن وجودهم فى مجلس النواب دليل واضح على دعم القيادة السياسية للمرأة، وأنهم تمكنوا من إثبات وجودهم فى العمل البرلمانى، إضافة إلى تولى المرأة العديد من المناصب القيادية فى الجهاز التنفيذى للدولة.

أما الدكتور ثروت الخرباوى فأكد على أن الإسلام حافظ على حقوق المرأة، مشيدا بالدعم الكبير الذى تقدمه الدولة المصرية للمرأة فى جميع المجالات.

ومن جانبها تحدثت الدكتورة نيفين بدار عن مبادرة " طوق نجاة" لدعم الفئات المختلفة، وبخاصة المرأة المصرية، فضلا عن حملة رفع الوعى التى بدأتها من العام الماضى والتى تستهدف التعريف بحقوق وواجبات المرأة تجاه المجتمع.

وفى ختام الصالون الثقافى، أعربت النائبة أمل سلامة عن شكرها وتقديرها للمشاركين، مؤكدة حرصها الشديد، على أن يعقد الصالون الثقافى شهريا لمناقشة القضايا الراهنة التى تشغل الرأى العام.