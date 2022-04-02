/689701/تاريخ-مواجهات-ليفربول-أمام-واتفورد-قبل-مباراة-اليوم

يدخل فريق ليفربول مباراته اليوم السبت، أمام نظيره واتفورد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساغة الواحده والنصف ظهراً، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

التقي الفريقين فى15 مواجهة، حيث حقق ليفربول 11 فوزا وتعادل فى لقاء واحد وخسر 3 مواجهات، بينما فيما استقبلت شباكهم 13 هدفا.

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الجدير بالذكر أن حقق ليفربول الفوز على نوتينجهام فورست بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

نجح ليفربول من تحقيق الفوز في لقاء صعب على الفريق، أمام نوتينجهام فورست، في غياب الدولي المصري محمد صلاح بسبب الإصابة.

سجل ديجو جوتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة والسبعون من عمر اللقاء، من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق كوستاس تسيميكاس إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ديوجو جوتا بلمسة سحرية وضعت الكرة داخل الشباك.

تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جوميز، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، تشامبرلين.

خط الهجوم: إليوت، جوتا، فيرمينو.

فيعد هدف محمد صلاح الذي أحرزه من ركلة جزاء هو الهدف رقم 2000 في تاريخ ليفربول، ليكون هدف مميز في تاريخ الريدز.

ولم يكتفي الفرعون المصري بذلك بل وحطم أرقام أساطير ليفربول بتسجيله أكثر من 20 هدف في أربع مواسم من أصل خمسة مع ليفربول

مواعيد مباريات ليفربول

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مانشستر سيتي ضد ليفربول فى الجولة 32 من الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد بنفيكا فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتى ضد ليفربول فى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزى

ليفربول ضد مانشستر يونايتد فى مؤجلة من الجولة 30 من البريميرليج

ليفربول ضد إيفرتون فى الجولة 34 من الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول فى الجولة 35 من الدوري الإنجليزي