إلهام شاهين ضيفة بسمة وهبة في أولى حلقات «العرافة 2»

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دوت الخليج يكشف تفاصيل الحلقة الأولى من برنامج العرافة

إلهام شاهين برنامج العرافة

تستضيف الإعلامية بسمة وهبة، الفنانة إلهام شاهين في الحلقة الأولى من برنامجها العرافة الموسم الثاني الذي يعرض عبر شاشة قناة المحور الفضائية.

ومن جانبها روّجت بسمة وهبة لحلقة الفنانة إلهام شاهين من خلال نشرها صورة من كواليس الحلقة عبر صفحتها الرسمية لموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت على الصورة قائلة: “انتظرونا العرافة أنا والنجمة إلهام شاهين، في أقوى الحوارات على قناة المحور، بعد الآذان وأنتوا بتفطروا إن شاء الله يعجبكم، يا أحلى فانز بالعالم ورمضان كريم”.

برنامج العرافة الموسم الثاني

ومن المقرر عرض برنامج "العرافة" يوميا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة "المحور" الفضائية في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد الساعة الخامسة صباحا، والثالثة عصرا في اليوم التالي.

ويشار أن بسمة وهبة تعتمد في برنامجها العرافة، على الاستعانة بشخصية مجهولة تتحدث من وراء حجاب تدعى "العرافة" وتواجه ضيوف البرنامج بأسرار لا يعلمها أحد عنهم والمشاكل التي تعرضوا لها.

إلهام شاهين رمضان 2022

ومن ناحية أخرى، تنافس الفنانة إلهام شاهين ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل بطلوع الروح الذي تشارك به الفنانة منة شلبي ويعرض المسلسل عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية.

وكانت قد ظهرت الفنانة إلهام شاهين في برومو مسلسل بطلوع الروح في دور امرأة قيادية في تنظيم داعش الإرهابي، وتسعى لتجنيد النساء، كما ظهرت وهي تحمل الكرباج وتعرضت إلهام لانتقادات واسعة فور طرح البوستر والبرومو الدعائي للمسلسل بسبب شكلها في زي القيادية الداعشية.

بينما ظهرت ‎منة شلبي تنقلب حياتها رأسها على عقب بعد أن يعرض عليها زوجها رحلة إلى تركيا فتفاجأ بتحول زوجها إلى متطرف ينضم إلى تنظيم داعش ويستخدم نجلها للضغط عليها لتنضم للتنظيم.

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ويضم مسلسل بطلوع الروح في بطولته كلا من منة شلبي، ومحمد حاتم، وإلهام شاهين، أحمد السعدني وآخرين والعمل من تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.