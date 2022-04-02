وزير الزراعة يتراس اجتماع مجلس وزراء الأرز الإفريقي ويطالب بزيادة الأبحاث المتعلقة بابتكارات الأرز الذكية مناخيًا

/689702/وزير-الزراعة-يتراس-اجتماع-مجلس-وزراء-الأرز-الإفريقي-ويطالب-بزيادة-الأبحاث-المتعلقة-بابتكارات-الأرز-الذكية-مناخيا

ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إجتماع مجلس وزراء الأرز الإفريقي عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالقاهرة فى دورته الحالية الثانية والثلاثين حيث تتواكب مع الاحتفال بمرور 50 عام على انشاء المركز

‏ أشاد "القصير" بالمدير العام لمركز الأرز الافريقي وفريقه لجهودهم الدؤوبة لضمان تحقيق الاهداف التنموية للمركز الأرز .

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كما أشاد بجهود لجنة الخبراء التى تراسها الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية في إنشاء حقول أرز ارشادية ونموذجية في الدول الاعضاء وبناء القدرات ورفع كفاءة المشتغلين بهذا القطاع الحيوي في الدول الأعضاء بمركز الارز الافريقي والاستفادة بالخبرات المصرية فى هذا الخصوص.

أشار القصير أيضا الى أنه خلال فترة رئاسة مصر قام مركز الأرز الأفريقى بتقديم عدد من الابتكارات وثيقة الصلة بالأرز تم نشرها في أكثر من 340 بحث في المجلات العلمية الدولية والتى أدت إلى زيادة الإنتاجية مما كان لها الاثر الايجابي على مزارعي الأرز في قارتنا الافريقية فضلا عن حصول المركز على عدد من الجوائز العلمية.

كما طلب القصير من مركز الأرز الافريقي والمؤسسات الدولية المانحه بالعمل خلال الفترة القادمة على زيادة الأبحاث التى تتعلق بابتكارات الأرز الذكية مناخيًا والتي ستؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام المياه وتقليل انبعاثات الميثان في حقول الأرز خاصة فى ظل قضية التغيرات المناخية والشح المائى والتى تعتبر من أكبر التحديات التى تعوق التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى لمعظم دول العالم وبعض الدول الأفريقية ، بما يحقق التنمية المستدامة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.

هذا ويعد مركز الارز الافريقي هيئة بحثية حكومية دولية لعموم قارة افريقيا وتضم في عضويتها 28 دولة من ضمنها مصر، كما أن المركز له عضوية بالمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR ) المنوطة بتنفيذ الابحاث بالمجال الزراعي عالميا. ووزراء الزراعة هم ممثلي دولهم فى المركز .

ويقوم بدعم الدول الاعضاء للتعاون في مجال ابحاث وتنمية وزراعة الارز بهدف تعزيز اداء قطاع الارز في افريقيا. ويمثل لجنة الخبراء فى هذا المجلس رؤساء المراكز البحثية فى الدول الاعضاء والتى تجتمع لمدة يومين قبل الاجتماع الوزاري لبحث النقاط الفنبية والقرارات اللازمة واساليب التمويل بالمشروعات التى تتعلق بتنمية محصول الارز فى الدول الاعضاء والتى يتم عرضها على السادة الوزراء للاتفاق عليها واتخاذ قرار بشأنها واستمرت مصر رئيسا لهذا المجلس لمدة اربع سنوات متتالية منذ عام 2018 .