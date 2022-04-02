السفارة المصرية في موريشيوس تقيم ندوة للترويج للصادرات المصرية

أقامت السفيرة د. علياء سمير برهان، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى موريشيوس، ندوة للترويج للصادرات المصرية وتدشين جمعية أصدقاء مصر فى موريشيوس، حيث حضر الحفل من الجانب الموريشي نائب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ونائب رئيس وسكرتير عام رئيس غرفة التجارة الموريشية ومسئول بهيئة التنمية الاقتصادية EDB ولفيف من رجال الأعمال وكبار المستوردين في موريشيوس.

هذا، وتم عرض فيديو ترويجي خلال الحفل ساهمت في مادته الإعلامية والوثائقية المجالس التصديرية المختلفة التي تضمن عرض لمنتجات الشركات المصرية، وذلك لتعريف المجتمع الموريشي بامتلاك مصر لقاعدة صناعية متنوعة، كما تم تدشين مجموعة الصداقة المصرية – الموريشية.

ومن جانبهم، أعرب كل من نائب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية عن ترحيبهما بهذه المبادرة الجديدة، حيث أشارا إلى حرصهما على تقديم كافة سُبل الدعم لها لكي تساهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، فضلاً عن إنشاء مشروعات مشتركة وتعميق الروابط بين مجتمع الأعمال و الترويج للاستثمارات المتبادلة .