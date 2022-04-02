تنصح هيئة الدواء المصرية بمراجعة طبيبك لتعديل أوقات وجرعات الأدوية الخاصة بمرض السكري.
تختلف التعديلات حسب نوع السكري (الأول أو الثاني)، ونوع الدواء أو الإنسولين، وذلك لزيادة خطر الإصابة بنقص سكر الدم في أثناء النهار وزيادة سكر الدم في الليل.
يمكن تحويل الأدوية التي تؤخذ أكثر من مرة خلال اليوم إلى أدوية ممتدة المفعول، أو تغييرها إلى مرة أو مرتين في اليوم، بناء على تعليمات الطبيب.
يجب استشارة الطبيب المعالج بخصوص مواعيد تناول أدوية الأمراض المزمنة، مثل أدوية القلب والغدة الدرقية ومرض باركنسون، وكذلك أدوية السيولة ومضادات التجلط.
ومن الممكن استخدام الأدوية في شكل الحقن والقطرات والاستنشاق أثناء الصيام بعد الرجوع إلي الطبيب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد الأدوية في شهر رمضان لمرضى السكري وتعديلاتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.