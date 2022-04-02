مواعيد الأدوية في شهر رمضان لمرضى السكري وتعديلاتها

تنصح هيئة الدواء المصرية بمراجعة طبيبك لتعديل أوقات وجرعات الأدوية الخاصة بمرض السكري.

تختلف التعديلات حسب نوع السكري (الأول أو الثاني)، ونوع الدواء أو الإنسولين، وذلك لزيادة خطر الإصابة بنقص سكر الدم في أثناء النهار وزيادة سكر الدم في الليل.

يمكن تحويل الأدوية التي تؤخذ أكثر من مرة خلال اليوم إلى أدوية ممتدة المفعول، أو تغييرها إلى مرة أو مرتين في اليوم، بناء على تعليمات الطبيب.

يجب استشارة الطبيب المعالج بخصوص مواعيد تناول أدوية الأمراض المزمنة، مثل أدوية القلب والغدة الدرقية ومرض باركنسون، وكذلك أدوية السيولة ومضادات التجلط.

ومن الممكن استخدام الأدوية في شكل الحقن والقطرات والاستنشاق أثناء الصيام بعد الرجوع إلي الطبيب.