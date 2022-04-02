السفير المصري في جوبا يلتقي وزير بناء السلام بجنوب السودان

التقى السفير المصري لدى جنوب السودان "معتز مصطفى عبد القادر" بوزير بناء السلام بجنوب السودان "ستيفين بار كول"، حيث تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال بناء السلام، وكذا سبل تقديم الدعم المصري لوزارته انطلاقاً من دور الوزارة المحوري في إحلال السلام بالبلاد.
من جانبه، قدم الوزير "كول" الشكر للجانب المصري على الدعم المقدم، موضحاً أن مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت بدعم وزارته في المهام المكلفة بها، مشيداً بنتائج زيارته في يونيو 2021 إلى القاهرة لمقابلة عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية المصرية. كما أعرب عن التقدير لمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام لدعمه المستمر لوزارته.
من جانبه، نوه السفير المصري بقوة ومتانة العلاقات المصرية الجنوب سودانية، مؤكداً على أن مصر لن تدخر جهداً في دعم بلاده في مختلف المجالات بما فيما جهود إحلال السلام والاستقرار في جمهورية جنوب السودان الشقيقة.
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