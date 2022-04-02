كاهن كنيسة مدريد يزور السفارة المصرية فى إسبانيا

جدة - نرمين السيد - زار مقر السفارة المصرية بالعاصمة الإسبانية مدريد، الراهب القمص فام الأنبا بولا كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بمدريد، وكان فى استقباله السفير يوسف مكاوى سفير مصر لدى إسبانيا وأعضاء السفارة.





جرى خلال اللقاء مناقشة بعض الأفكار والمقترحات، التى تدعم عمل السفارة والخدمات التى تقدمها للجالية المصرية هناك. كما دار حديث عن كيفية ترسيخ معانى التسامح والسلام، باعتبار أن الراهب القمص فام الأنبا بولا أحد سفراء التسامح والسلام.

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