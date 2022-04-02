أول يوم رمضان.. وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ المشروعات بـ 3 محافظات

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومى للطرق لرفع مستوى الخدمة على الشبكة، وتوفير أعلى درجات الراحة والآمان للمواطنين مستخدمى شبكة الطرق.

بدأت الجولة بمتابعة مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى "المرحلة الأولى" فى المسافة من دمياط حتى جمصة/المنصورة الجديدة بطول 40 كم، حيث يتم تنفيذ طريق الخدمة الخرسانى بعرض 12 مترا فى هذه المسافة، وإنشاء 18 كوبرى فى الاتجاهين لزوم الرصف الخرسانى.

كما تفقد أعمال تنفيذ كوبرى البستان على النيل، والذى يشمل إنشاء كوبرى توسعة بطول 1600 متر وعرض 17 مترا بعدد 2 حارة مرورية فى كل اتجاه.

كما تابع الوزير أعمال رفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من جمصة حتى بلطيم بطول 50 كم بعرض 16.50 م اتجاه بلطيم باستخدام تقنية FDR.

وأشار وزير النقل إلى أنه جار العمل على رفع كفاءة 7 قطاعات فى المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 140 كم، بالإضافة إلى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول 42 كم، مضيفاً أنه سبق تطوير قطاعات الطريق بداية من القطاع من "الديبة" حتى كوبرى دمياط على النيل بطول 30 كم، وتطوير القطاع من البرلس حتى رشيد بطول 60 كم، وتطوير القطاع من كوبرى رشيد حتى تقاطع "طريق القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى بطول 55 كم، وتطوير القطاع من كوبرى 27 حتى سيدى كرير بطول 35 كم كما تم الانتهاء من كوبرى كم 6.5 فى بداية الطريق الدولى الساحلى من بورسعيد.

ووجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكبارى بصيانة الكبارى القائمة وعدم تنفيذ أعمال كشط الطريق لمسافات كبيرة إلا بعد تجهيز المواد الخاصة بالأسفلت والقيام باستمرار بأعمال الصيانة الدورية، والنظافة وإزالة الأتربة والاهتمام باللوحات الإرشادية.

وأكد المهندس كامل الوزير أن تطوير هذه القطاعات يأتى فى إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الطريق الدولى الساحلى الذى يبلغ طوله من بورسعيد إلى السلوم 780 كم، حيث يتم رفع كفاءة الطريق ليصبح 5 حارات بكل اتجاه منها 2 حارة للرصف الخرسانى يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة لكونه الطريق الرئيسى للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط (دمياط - بورسعيد - الإسكندرية) ويمر بعدد 6 محافظات هى "دمياط - بورسعيد - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية"، وكذا المناطق الصناعية فى بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ، والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.

بعدها توجه الوزير لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دمياط /المنصورة /المحلة /طنطا غرب النيل فى المسافة من دمياط حتى شربين (المرحلة الأولى) بطول 38 كم (أحد طرق مبادرة حياة كريمة)، حيث تم تكليف 5 شركات لسرعة إنجاز الأعمال، وجار العمل بنظام إعادة تدوير طبقات الرصف FDR، كما تمت متابعة مشروع كبارى شربين الجارى إنشاؤها ضمن أعمال تطوير المزلقانات وتطوير الطريق لتحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين، حيث يجرى إنشاء 3 كبارى علوية "كوبرى أعلى مزلقان سواقى العرب، كوبرى المرور- كوبرى نزلة الدبوسى"، حيث تم البدء فى أعمال كوبرى سواقى العرب بتكلفة قدرها 253 مليون جنيه، حيث يبلغ طول الكوبرى 405 أمتار وبعرض 20 مترا.

ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع المرور لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة أثناء أعمال تنفيذ الكبارى وعدم فتح أى حارة مرورية للمرور إلا بعد انتهاء الطبقة السطحية، كما تفقد أعمال ازدواج ورفع كفاءة المسافة من مدخل كوبرى طلخا الجديد حتى كوبرى شربين بطول 12 كم كمرحلة ثانية من ازدواج طريق المنصورة دمياط الشرقى البالغ طوله 65 كم، حيث يشمل المشروع إنشاء ازدواج ورفع كفاءة الطريق الحالى بطول 12 كم بعرض 10 أمتار بعدد حارتين مروريتن بتغطية الجنابية لزوم استكمال الازدواج، حيث بلغت نسبة الازدواج 99.1% ونسبة تنفيذ أعمال رفع الكفاءة 90%.

كما تفقد الوزير أعمال الازدواج من محور شربين إلى فارسكور بطول 25 كم كمرحلة ثالثة من الطريق حيث بلغت نسبة التنفيذ 27%.