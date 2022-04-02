الموت يفجع أشرف عبد الغفور وتشييع الجثمان بعد صلاة الظهر

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دوت الخليج يرصد تفاصيل جنازة شقيقة أشرف عبد الغفور

جنازة شقيقة أشرف عبد الغفور

أعلن الفنان أشرف عبد الغفور وفاة شقيقته وعمة الفنانة ريهام عبد الغفور وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الفنان أشرف عبد الغفور في منشور له: “توفيت إلى رحمة الله أختي الغالية السيدة فوزية محمد، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم السبت 2 أبريل بجامع الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والدفن بمقابر العائلة في طريق الواحات”.

ولم يحدد الفنان أشرف عبد الغفور أو أسرته موعد العزاء على شقيقته الراحلة، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين وأصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني ينعون شقيقته الراحلة.

وفاة شقيقة أشرف عبد الغفور

وفي سياق آخر، كان الفنان أشرف عبد الغفور تم تكريمه في ندوة بالمهرجان القومي للمسرح المصري ضمن ندوات تكريم رواد وعمالقة المسرح المصري بهذه الدورة، وفي بداية الندوة قدّم الناقد جرجس شكري عضو اللجنة العليا للمهرجان الفنان القدير أشرف عبد الغفور.

وتحدث خلال كلمته عن التاريخ الطويل للفنان أشرف عبد الغفور خاصةً في البرامج الإذاعية التي احتفت ورسخت قواعد اللغة العربية ومن جانبه الفنان مفيد عاشور قدّم الندوة وناقش الفنان أشرف عبد الغفور في محطات من تاريخه.

ومن جانبه بدأ أشرف عبد الغفور كلمته الافتتاحية بالندوة وأشار إلى أن الثقافة في حياة الشعوب ليست ترفيهًا ولا شكل من أشكال الكماليات بل هي واحدة من أسس وجذور الأمم والمجتمعات، موضحًا أنه يخشى على المستقبل الثقافي والاجتماعي لأبناء الوطن من الغزو الجارف للثقافات الغريبة وغير الأخلاقية للأجيال الجديدة.

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وأضاف الفنان أشرف عبد الغفور في ندوته قائلًا: “والتي تصبح يوميًا شيئا معتادًا تغير من سلوك الأجيال الجديدة وطريقة تفكيرهم بالسلب كما أضاف أن الدراما هي واحدة من أقوى وأهم الأسلحة المضادة لهذا الغزو وهذه السلوكيات الدخيلة”.